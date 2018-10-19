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Вчені в паніці: в США гине найбільший організм Землі

STYLERНаука і техніка    19.10.2018 - 08:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дослідження показало, що у всьому винні люди

Вчені зі штату Юта, США попереджають про те, що близько 80% колоній генетично схожих одне з одним дерев знаходяться в зоні ризику. Про це повідомляється в журналі PLOS ONE.

Як повідомляють дослідники, унікальна колонія однакових дерев, яка складається з 47 тисяч дерев і має назву "тремтячий гігант", є частиною єдиного живого організму в масивній підземній корінний системі. Знаходиться ця колонія на території Національного лісу Фишлейк в штаті Юта. Вік цих дерев становить тисячі років.

Вчені з'ясували, що за останні 72 роки кількість цих осик істотно скоротилася. Такі дані підтверджують результати аерофотозйомки 72 роки тому і сучасні.

У ході дослідження було встановлено, що дерева знищують люди і тварини. У 1900-х роках в цьому регіоні люди почали масово винищувати вовків і ведмедів грізлі.

В результаті відсутності популяції хижаків, почала розростатися популяція оленів. За ці роки їх кількість зросла настільки, що відходи життєдіяльності почали знищувати унікальну колонію дерев. Зокрема, вони заважають проростати молодим осикам, які приходять на зміну старим деревам.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що рибалки випадково виявили древній малюнок на скелі.

А також ми писали про те, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

Відео: РБК-Україна

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