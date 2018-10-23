ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Исследователи обнаружили загадочное существо в водах Южного океана

STYLERНаука и техника    23.10.2018 - 09:00

Видео: (YouTube/AusAntarctic)

Система подводных камер у берегов Австралии помогла ученым зафиксировать в акватории Южного океана загадочное существо. Ранее нечто подобное уже было замечено в теплых водах Мексиканского залива. Об этом сообщает antarctica.gov.au.

Ученые Департамента окружающей среды и энергетики правительства Австралии обнаружили голотурия Enypniastes eximia, которого также называют "морской огурец" или "цыпленок без головы".

Исследователи обнаружили загадочное существо в водах Южного океанаСкриншот видео: (YouTube/AusAntarctic)

Исследователи признаются, что не сразу узнали животное, так как считали, что данный вид обитает только в теплых водах Мексиканского залива, у берегов Австралии его раньше не замечали.

Исследователи обнаружили загадочное существо в водах Южного океанаСкриншот видео: (YouTube/AusAntarctic)

Заснять на видео беспозвоночное животное помогла новая система подводных камер. "Цыпленок без головы" передвигается по дну благодаря своим щупальцам, которые также помогают ему искать съедобные частицы.

Напомним, ученые заявили, что в США погибает крупнейший организм Земли. Около 80% колоний генетически схожих друг с другом осин находятся в зоне риска.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что рыбаки случайно обнаружили древний рисунок на скале. Скала с рисунком находится в водохранилище имени Ататюрка на реке Евфрат. На рисунке изображен охотник с луком и стрелами, рогатые животные и еще несколько абстрактных фигур.

А также мы писали о том, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины исследованиеученые Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь