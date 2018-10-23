Дослідники виявили загадкову істоту у водах Південного океану

Відео: (YouTube/AusAntarctic)

Система підводних камер біля берегів Австралії допомогла вченим зафіксувати в акваторії Південного океану загадкову істоту. Раніше щось подібне вже було помічено у теплих водах Мексиканської затоки. Про це повідомляє antarctica.gov.au.

Вчені Департаменту навколишнього середовища та енергетики уряду Австралії виявили голотурія Enypniastes eximia, якого також називають "морський огірок" або "курча без голови".

Скріншот відео: YouTube/AusAntarctic)

Дослідники визнають, що не відразу пізнали тварину, так як вважали, що цей вид живе тільки в теплих водах Мексиканської затоки, а біля берегів Австралії його раніше не помічали.

Скріншот відео: YouTube/AusAntarctic)

Зняти на відео безхребетну тварину допомогла нова система підводних камер. "Курча без голови" пересувається по дну завдяки своїм щупальцм, які також допомагають йому шукати їстівні частинки.

Нагадаємо, вчені заявили, що в США гине найбільший організм Землі. Близько 80% колоній генетично схожих осін знаходяться в зоні ризику.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що рибалки випадково виявили древній малюнок на скелі. Скеля з малюнком знаходиться у водосховищі імені Ататюрка на річці Євфрат. На малюнку зображений мисливець із луком та стрілами, рогаті тварини і ще кілька абстрактних фігур.

А також ми писали про те, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

Відео: РБК-Україна