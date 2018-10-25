В Житомирской области пенсионеры нашли на своем огороде клад

Видео: YouTube / ТСН

В Житомирской области чета пенсионеров случайно обнаружила в своем огороде клад. 90 чешских серебряных монет 14-15 веков находились в разбитом кувшине, говорится в сюжете ТСН.

Местные жители полагают, что монеты могли принадлежать старосте Грозе, который в те времена жил на месте нынешнего дома супругов.

Пенсионеры рассказали, что земельный участок возле своего дома они приобрели два года назад - их хата расположена на холме, самой высокой точке села.

Женщина отметила, что вечером вышла на огород и увидела "такие пуговички синенькие". Она взяла их в карман халата и пошла домой, где вместе с мужем рассмотрели находку.

Скрин: YouTube / ТСН

По словам местного краеведа Владимира Лукашенко, раньше за одну такую монету можно было купить корову. Сегодня, согласно утверждению специалистов, ее оценивают в 200 - 300 гривен.

Эти пражские монеты ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

Супруги приняли решение передать находку в Коростенский музей.

"Что я заработал своими руками, то оно и есть, а сокровище - принадлежит народу", - заявил мужчина.

Теперь, надеются пенсионеры, земля, где они нашли монеты, отблагодарит их хорошим урожаем.

Скрин: YouTube / ТСН

Отметим, что такой поступок поразил историков. Говорят, впервые за несколько десятилетий люди добровольно передали найденное сокровище музея. Сейчас монеты в хранилище, их тщательно изучают историки.

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Видео: РБК-Украина