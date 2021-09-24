Журнал Bitcoin Magazine відкриває регіональний офіс в Україні

Планується, що Bitcoin Magazine буде висвітлювати заходи в 11 країнах.

Аудиторія журналу складе 240 млн людей, які в даний час проживають в Україні, а також в країнах СНД. Видання запропонує своїм читачам широкий спектр письмових та відеоматеріалів, а також подкасти українською, російською та англійською мовами.

За словами генерального директора Bitcoin Magazine Девіда Бейлі, в той час як світові економісти зациклені на таких наддержавах, як Китай і Сполучені Штати, майбутнє грошей вирішується в таких країнах, як Сальвадор і Україна. Бейлі вважає саме Україну ідеальним стартовим майданчиком для регіональних починань видання.

"Україна швидко перетворюється з регіонального лідера в світовий ринок біткойнів, і ми сподіваємося зіграти провідну роль у наданні першокласної інформації та аналізу останніх подій на цих захоплюючих ринках", - зазначив генеральний директор Bitcoin Magazine.

Як розповів видавець журналу Майк Джермано, головна мета Bitcoin Magazine зробити журнал найнадійнішим і важливим засобом масової інформації для всіх, хто цікавиться біткойнами. Для цього керівництво залучає кращих репортерів, колумністів, відеооператорів і продюсерів з усього світу, які є членами спільноти і мають безпосередній досвід в тому, як біткойн може змінити світ.

Київ стане третім міжнародним офісом Bitcoin Magazine в світі після Сеула і Шанхая, де буде відкрито регіональне бюро. Також в листопаді 2021 року очікується запуск регіонального веб-сайту Bitcoin Magazine.