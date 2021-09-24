Журнал Bitcoin Magazine открывает региональный офис в Украине

Планируется, что Bitcoin Magazine будет освещать мероприятия в 11 странах.

Аудитория журнала составит 240 млн человек, которые в настоящее время проживают в Украине, а также в странах СНГ. Издание предложит своим читателям широкий спектр письменных и видеоматериалов, а также подкасты на украинском, русском и казахском языках.

По словам генерального директора Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, в то время как мировые экономисты зациклены на таких сверхдержавах, как Китай и Соединенные Штаты, будущее денег решается в таких странах, как Сальвадор и Украина. Бейли считает именно Украину идеальной стартовой площадкой для региональных начинаний издания.

"Украина быстро превращается из регионального лидера в мировой рынок биткойнов, и мы надеемся сыграть ведущую роль в предоставлении первоклассной информации и анализа последних событий на этих захватывающих рынках", - отметил генеральный директор Bitcoin Magazine.

Как рассказал издатель журнала Майк Джермано, главная цель Bitcoin Magazine сделать журнал самым надежным и важным средством массовой информации для всех, кто интересуется биткойнами. Для этого руководство привлекает лучших репортеров, колумнистов, видеооператоров и продюсеров со всего мира, которые являются членами сообщества и имеют непосредственный опыт в том, как биткойн может изменить мир.

Киев станет третьим международным офисом Bitcoin Magazine в мире после Сеула и Шанхая, где будет открыто региональное бюро. Также в ноябре 2021 года ожидается запуск регионального веб-сайта Bitcoin Magazine.