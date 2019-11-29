Журналіст про "красиве життя" глави АМКУ: виправдання Терентьєва - фейк

Юрій Терентьєв (фото: РБК-Україна)

Юрій Терентьєв потрапив у скандал через відпочинок на курорті Куршавель

Журналіст Євген Плинський викрив голову Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва у брехні, назвавши неправдою його заяви про те, що відпочити на елітному курорті Куршевель сім'я з чотирьох чоловік може за 2,5 тис. доларів. Про це Плинський заявив у своїй відеопрограмі в YouTube.

Плинський зазначив, що Юрій Терентьєв написав, що відпочинок в Куршевелі коштує в 20 разів дешевше, ніж озвучена раніше Євгеном Плинсmким цифра на рівні 50 тис. дол. Однак Плинський простими математичними обчисленнями показує, що Терентьєв бреше, оскільки реальна вартість такого відпочинку - в рази вище.

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"Він говорить, що відпочинок в Куршевелі обійшовся йому не в 50 тисяч доларів, а всього в дві з половиною. Ви повірите в це? Думаю, що ні. Це денний бюджет. Адже тільки за переліт в Женеву Терентьєви віддали майже три тисячі доларів. Скільки вони віддали за проживання, невідомо. Прайс на проживання на курорті стартує від 5-6 тисяч доларів за тиждень за сім'ю до 5-6 тисяч доларів за добу", - розповів Євген Плинський.

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Плинський зазначив, що, враховуючи оренду спорядження, скі-паси, трансфери, готелі та ресторани в Куршевелі, вкластися сім'ї з чотирьох осіб у озвучені Юрієм Терентьєвим 2,5 тис. доларів не могла. Причому, з моменту призначення Терентьєва главою АМКУ його родина відзначає кожен новий рік у Куршевелі.

Також Плинський розповів про інші витрати розкішного життя чиновника: автомобіль "Ягуар", абонемент в спортклуб "5 Елемент" за 8 тис. доларів, витрати на відпочинок сім'ї в Туреччині на рівні 26 тис. доларів і поїздку в Єгипет за 7,5 тис. доларів.

Плинський вважає, що чиновник не декларує всі свої покупки і витрати, як того вимагає українське законодавство, і звертається до правоохоронних органів з проханням розслідувати джерела для розкішного життя українського чиновника. За даними журналіста, Терентьєв не задекларував як мінімум 679 тис. доларів.

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