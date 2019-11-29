Журналист о "красивой жизни" главы АМКУ: оправдания Терентьева - фейк

Юрий Терентьев (фото: РБК-Украина)

Юрий Терентьев угодил в скандал из-за отдыха на курорте Куршавель

Журналист Евгений Плинский уличил главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева во лжи, назвав неправдой его заявления о том, что отдохнуть на элитном курорте Куршевель семья из четырех человек может за 2,5 тыс. долларов. Об этом Плинский заявил в своей видеопрограмме в YouTube.

Плинский отметил, что Юрий Терентьев написал, что отдых в Куршевеле стоит в 20 раз дешевле, чем озвученная ранее Евгением Плинским цифра на уровне 50 тыс. долл. Однако Плинский простыми математическими вычислениями показывает, что Юрий Терентьев лжет, поскольку реальная стоимость такого отдыха - в разы выше.

Главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева уличили во лжи

"Он говорит, что отдых в Куршевеле обошелся ему не в 50 тысяч долларов, а всего в две с половиной. Вы поверите этому? Думаю, что нет. Это дневной бюджет. Ведь только за перелет в Женеву Терентьевы отдали почти три тысячи долларов. Сколько они отдали за проживание, неизвестно. Прайс на проживание на курорте стартует от 5-6 тысяч долларов за неделю за семью до 5-6 тысяч долларов за сутки", - рассказал Евгений Плинский.

Главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева уличили во лжи

Плинский отметил, что, учитывая аренду снаряжения, ски-пассы, трансферы, отели и рестораны в Куршевеле, вложиться семье из четырех человек в озвученные Юрием Терентьевым 2,5 тыс. долларов не представляются возможными. Причем, с момента назначения Терентьева главой АМКУ его семья отмечает каждый новый год в Куршевели.

Также Плинский рассказал о других тратах роскошной жизни чиновника: автомобиль "Ягуар", абонемент в спортклуб "5 Элемент" за 8 тыс. долларов, расходы на отдых семьи в Турции на уровне 26 тыс. долларов и поездку в Египет за 7,5 тыс. долларов.

Плинский считает, что чиновник не декларирует все свои покупки и расходы, как того требует украинское законодательство, и обращается к правоохранительным органам с просьбой расследовать источники для роскошной жизни украинского чиновника. По данным журналиста, Терентьев не задекларировал как минимум 679 тыс. долларов.

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