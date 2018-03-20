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Страшна смерть п'яти осіб у Павлограді: з'явилися подробиці про школяра, який влаштував розправу

STYLERLIFE        20.03.2018 - 18:25
Фото: Ніж у крові (РБК-Україна)
Фото: Ніж у крові (РБК-Україна)

Підліток підозрюється у вбивстві п'ятьох людей

В місті Павлоград Дніпропетровської області 11-класник наніс численні ножові поранення 30-річному чоловікові, 35-річній вагітній жінці і їх чотирирічній дитині. У результаті події чоловік і його син загинули. Сторінка підлітка в соцмережі вся в зображеннях символів смерті, повідомляється у сюжеті програми "Гроші".

16-річний Валентин Земцов зараз у СІЗО.

Відео: Моторошне вбивство в Павлограді (tsn.ua)

Земцов навчався у престижній школі міста. За словами вчителів, вони ніколи не помічали агресивної поведінки з боку школяра. У той же час городяни розповідають, що це не перший кримінальний момент у біографії хлопця.

Зараз всі сусіди бояться, що хлопець не буде покараний, за чутками, його батько працює в органах.

"Він хворий на голову", - розповів його однокласник.

За словами вчителів, він мав все чорне і хрести у вухах.

"Мою онуку він мало не втопив в басейні. Заманив і кинув. Це все йшло з дитинства. Ми не дозволяли дітям дружити з ним", - розповіла місцева мешканка.

Хлопця покарали тільки тим, що перевели в іншу школу. У колишній школі про хлопця зовсім не хочуть говорити.

"Тим більше та сторона, його мама колишній суддя", - прокоментували в школі.

Сусіди розповідають, що хлопець неадекватний, його боялися діти і він грубіянив людям.

Як раніше повідомлялося, вбивство в Дніпропетровській області: з'явилися деталі трагедії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: смерть, Павлоград
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