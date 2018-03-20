Жуткая смерть пяти человек в Павлограде: появились подробности о школьнике, устроившем расправу

Подросток подозревается в убийстве пятерых человек

В городе Павлоград Днепропетровской области 11-классник нанес многочисленные ножевые ранения 30-летнему мужчине, 35-летней беременной женщине и их четырехлетнему ребенку. В результате происшествия мужчина и его сын погибли. Страница подростка в соцсети вся в изображениях символов смерти, сообщается в сюжете программы "Гроші".

16-летний Валентин Земцов сейчас в СИЗО.

Видео: Жуткое убийство в Павлограде (tsn.ua)

Земцов учился в самой престижной школе города. По словам учителей, они никогда не замечали агрессивного поведения со стороны школьника. В то же время горожане рассказывают, что это не первый криминальный момент в биографии парня.

Сейчас все соседи боятся, что парень не будет наказан, по слухам, его отец работает в органах.

"Он больной на голову", - рассказал его одноклассник.

По словам учителей, он носил все черное и кресты в ушах.

"Мою внучку он чуть не утопил в бассейне. Заманил и бросил. Это все шло с детства. Мы не разрешали детям дружить с ним", - рассказала местная жительница.

Парня наказали только тем, что перевели в другую школу. В бывшей школе о парне совсем не хотят говорить.

"Тем более та сторона, его мама бывший судья", - прокомментировали в школе.

Соседи рассказывают, что парень неадекватный, его боялись дети и он грубил людям.

Как ранее сообщалось, убийство в Днепропетровской области: появились детали трагедии.