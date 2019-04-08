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Жахлива травма воротаря в чемпіонаті України: відео


Воротар "Миколаєва" отримав перелом щелепи і струс мозку у матчі з "Колосом"

Воротар "Миколаєва" Амір Агаларов отримав серйозні травми в матчі Першої ліги чемпіонату України проти "Колоса".

Як видно на відео, після розіграшу штрафного удару біля воріт "Миколаєва" Агаларов хотів зіграти на випередження, але коли голкіпер вийшов з воріт, на нього у верховій боротьбі налетів захисник "Колоса" Максим Максименко. В результаті зіткнення голкіпер "городян" отримав струс мозку і перелом щелепи зі зміщенням. Це сталося на 61-й хвилині матчу.

Футболіста забрали з поля медики в кареті швидкої допомоги, яка виїхала прямо на поле під час матчу.

 Страшна травма воротаря в чемпіонаті України

Пізніше від представників миколаївського клубу стало извесно, що Агаларов був успішно прооперований. За попередніми даними, 22-річний гравець приступить до тренувань не менше, ніж через шість тижнів.

Амір Агаларов (фото: прес-служба МФК "Миколаїв")

Нагадаємо, що недавно стали відомі всі пари півфіналу Кубка України.

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