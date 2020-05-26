Страшний злочин в Кагарлику: спливли дані про жертву

Злочин у Кагарлику (Колаж РБК-Україна)

Постраждала з Кагарлика самостійно виховує дитину з інвалідністю

У Кагарлику співробітники поліції побили та зґвалтували 26-річну жінку, яку привезли в місцеве відділення для давання свідчень у справі про крадіжку. Над нею всю ніч знущалися двоє поліцейських, надягали на голову протигаз і погрожували вбити. Вранці жінка звернулася за допомогою в місцеву лікарню.

Мешканці села Става, де мешкає жертва злочину, розповіли, що вона виховує самостійно маленьку дитину з інвалідністю.

"Кличуть Неля, в селі її добре знають, оскільки вона виховує 4-річну дитину з інвалідністю, на лікування якої люди збирали кошти. Сільський голова також допомагав. Ніде не працює, тому що доглядає за дитиною. Сьогодні Неля вже не в лікарні, а, як кажуть люди, поїхала в Київ, в поліцію, давати свідчення", - розповіла сусідка постраждалої в коментарі для ТСН.

Сусіди Нелі підтвердили, що її дійсно викликали в Кагарлик для давання свідчень з приводу крадіжки, що сталася в сільському магазині. Нібито жінка могла бути свідком по даній справі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спливли подробиці жахливого злочину у Кагарлику.

26-річну жінку співробітники поліції привезли у відділок для давання свідчень, але замість цього закрили її в кімнаті та почали її по-звірячому бити та ґвалтувати. У проміжках поліцейські вживали алкоголь.

А також ми повідомляли, що затриманим поліцейським з Кагарлика повідомили про підозру у зґвалтуванні.

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Автор: Маруся Щаслива