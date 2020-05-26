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Жуткое преступление в Кагарлыке: всплыли данные о жертве

STYLERЖизнь    26.05.2020 - 18:24
Жуткое преступление в Кагарлыке: всплыли данные о жертве
Преступление в Кагарлыке (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшая из Кагарлыка самостоятельно воспитывает ребенка с инвалидностью

В Кагарлыке сотрудники полиции избили и изнасиловали 26-летнюю женщину, которую привезли в местное отделение для дачи показаний по делу о краже. Над ней всю ночь издевались двое полицейских, надевали на голову противогаз и угрожали убить. Утром женщина обратилась за помощью в местную больницу.

Жители села Става, где проживает жертва преступления, рассказали, что она воспитывает самостоятельно маленького ребенка с инвалидностью.

"Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде не работает, потому что ухаживает за ребенком. Сегодня Неля уже не в больнице, а, как говорят люди, поехала в Киев, в полицию, давать показания", - рассказала соседка пострадавшей в комментарии для ТСН.

Соседи Нели подтвердили, что ее действительно вызвали в Кагарлык для дачи показаний по поводу кражи, которая произошла в сельском магазине. Якобы женщина могла быть свидетельницей по данному делу.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыли подробности жуткого преступления в Кагарлыке.

26-летнюю женщину сотрудники полиции привезли в отделение для дачи показаний, но вместо этого закрыли ее в комнате и начали ее зверски избивать и насиловать. В промежутках полицейские употребляли алкоголь.

А также мы сообщали, что задержанным полицейским из Кагарлыка сообщили о подозрении в изнасиловании.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины изнасилование
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