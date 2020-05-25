Зима в травні: українців налякав сильний град (яскраві фото)

На вихідних в Донецькій області, в Лиманському районі пройшов сильний град, який не на жарт перелякав місцевих жителів. У селі Яцківка, на березі Червоноскольского водосховища - берегова лінія стала нагадувати зимові пейзажі.

Фото запорошеного градом села Яцківка опублікував Олександр Белименко в Facebook, а поділилася кадром синоптик Наталка Діденко.

Нагадаємо, що українцям уже не звикати до погодних аномалій цієї весни. Так, в квітні в Карпатах випав сильний сніг, що засипав опадами всі гори.

В Донецькій області пройшов град (Олександр Белименко /Facebook)

В коментарях відзначили, що Слов'янськ град минув.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна писало про прогноз погоди на наступний тиждень з 25 по 29 травня. Повідомляється, що у вівторок почнуться грозові зливи.

Також ми писали, що синоптик Наталка Діденко також опублікувала свій прогноз погоди на понеділок. Також експерт розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.