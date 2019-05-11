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Ці знаки можуть несподівано озолотитися: гороскоп на 12 травня

STYLERЖиття    11.05.2019 - 21:48
Ці знаки можуть несподівано озолотитися: гороскоп на 12 травня
Фінансовий гороскоп на 12 травня 2019 - найщасливіші знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Гороскоп на 12 травня 2019 віщує деяким знакам успіх у фінансових справах

Фінансовий гороскоп на 12 травня 2019 віщує деяким знакам Зодіаку надзвичайну вдачу. Деякі знаки можуть в один момент стати набагато багатшими, укласти вигідну угоду, придбати нерухомість за безцінь або отримати хорошу роботу. Астрологи вважають, що в цей день найбільше пощастить Овнам, Левам, Скорпіонам і Рибам.

Гороскоп Овен. Тенденції цього дня сприяють стабілізації матеріального становища Овнів і навіть збільшення доходів. Якщо фінансових коштів виявиться недостатньо, сміливо беріть в борг. Зараз це сприятливо.

Гороскоп Лев. Лев чудово подолає всі фінансові труднощі, які постануть у нього на шляху. До того ж він неочікуванно збагатиться.

Ці знаки можуть несподівано озолотитися: гороскоп на 12 травня

Фінансовий гороскоп на 12 травня 2019 - найщасливіші знаки Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Гороскоп Скорпіон. Скорпіону у цей день випаде шанс отримати велику суму, укласти гарну угоду або прийняти новий проект в роботу. Дійте і не сумнівайтеся у своїх можливостях, тоді збагачення не уникнути!

Гороскоп Риби. Варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Гроші можуть политися рікою, але головне - не сидіти склавши руки, активно діяти. На професійному терені можуть з'явитися цікаві перспективи.

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