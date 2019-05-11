ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эти знаки могут неожиданно озолотиться: гороскоп на 12 мая

STYLERЖизнь    11.05.2019 - 21:48
Эти знаки могут неожиданно озолотиться: гороскоп на 12 мая
Финансовый гороскоп на 12 мая 2019 - самые удачливые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на 12 мая 2019 предвещает некоторым знакам удачу в финансовых делах

Финансовый гороскоп на 12 мая 2019 предвещает некоторым знакам Зодиака необычайную удачу. Некоторые знаки могут в один момент стать намного богаче, заключить выгодную сделку, приобрести недвижимость за бесценок или получить хорошую работу. Астрологи считают, что в этот день больше всего повезет Овнам, Львам, Скорпионам и Рыбам.

Гороскоп Овен. Тенденции этого дня способствуют стабилизации материального положения Овнов и даже увеличения доходов. Если финансовых средств окажется недостаточно, смело берите взаймы. Сейчас это благоприятно.

Гороскоп Лев. Лев прекрасно преодолеет все финансовые трудности, которые встанут у него на пути. К тому же Лев неожиданно обагатится.

Эти знаки могут неожиданно озолотиться: гороскоп на 12 мая

Финансовый гороскоп на 12 мая 2019 - самые удачливые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп Скорпион. Скорпиону в этот день выпадет шанс получить крупную сумму, заключить хорошую сделку или принять новый проект в работу. Действуйте и не сомневайтесь в своих возможностях, тогда обогащения не избежать!

Гороскоп Рыбы. Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Деньги могут политься ручьем, но главное - не сидеть сложа руки, активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы.

Напомним, что ранее мы писали, кого ждет триумф в мае.

Также мы сообщали, какие самые обидчивые знаки Зодиака. Астрологи утверждают, что повышенная ранимость зависит от того, под каким знаком Зодиака родился человек и назвали самые нежных из них.

До этого мы писали гороскоп самых верных знаков Зодиака. Эксперты назвали самых верных знаков Зодиака, которые отличаются среди остальных особенной преданностью и честностью в любовных отношениях. Они никогда не смогут простить измену близкому человеку и сами не позволят себе пойти на такой шаг.

НБУ назвал страны-лидеры по денежным переводам в Украину Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака
Новости Украины деньгигороскоп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь