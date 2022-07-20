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Знаки Зодіаку, які скоро втраплять в халепу: кому сильно не пощастить

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на найближчий тиждень розповість про знаки Зодіаку, яким не сильно пощастить в період з 18 по 24 липня. Вони можуть зіткнутися з рядом проблем: здоров'я, фінанси, робота, стосунки.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Лев

Левам доведеться зіткнутися з питаннями здоров'я. Допомогу можете попросити у вашого партнера з-за кордону.

Але не все так погано, астролог каже, що удача вам буде благоволити у розв'язанні юридичних питань, а також у питаннях, пов'язаних з навчанням за кордоном.

Скорпіон

Скорпіонам буде важко в спілкуванні з близькими друзями та родичами. Цього тижня виникатимуть проблеми в оформленні документів.

Якщо у вас було непорозуміння з іноземним партнером, то на цьому тижні зможете вирішити цей конфлікт.

Козеріг

Астролог вважає, що Козерогам слід бути гранично уважними в дорозі. Також можуть намічатися зриви в переговорах.

Але все не так погано - ваш авторитет допоможе вам вирішити багато питань.

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яким пощастить зовсім скоро.

Також астролог розповіла в детальному гороскопі на кожен день, що чекає кожного з нас.

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