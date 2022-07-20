Знаки Зодіаку, які скоро втраплять в халепу: кому сильно не пощастить

Лев

Левам доведеться зіткнутися з питаннями здоров'я. Допомогу можете попросити у вашого партнера з-за кордону.

Але не все так погано, астролог каже, що удача вам буде благоволити у розв'язанні юридичних питань, а також у питаннях, пов'язаних з навчанням за кордоном.

Скорпіон

Скорпіонам буде важко в спілкуванні з близькими друзями та родичами. Цього тижня виникатимуть проблеми в оформленні документів.

Якщо у вас було непорозуміння з іноземним партнером, то на цьому тижні зможете вирішити цей конфлікт.

Козеріг

Астролог вважає, що Козерогам слід бути гранично уважними в дорозі. Також можуть намічатися зриви в переговорах.

Але все не так погано - ваш авторитет допоможе вам вирішити багато питань.