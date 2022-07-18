Детальний гороскоп на кожен день: що чекає всіх нас просто зараз

Гороскоп на кожен день підкаже всім нам про перспективи, шанси і можливі проблеми протягом цього тижня - з 18 по 24 липня.

Понеділок, 18 липня

Перша половина дня буде найсприятливішою і плідною у вирішенні будь-яких питань. Ближче до середини дня ваш енергетичний заряд зійде до мінімуму і вас просто здолає лінь.

Бізнес. Всі рішення сьогодні будуть прийматися дуже обдумано. Переговори будуть проходити легко і конструктивно. Може з'явитися новий бізнес-партнер.

Фінанси. Не приймайте фінансових рішень у другій половині дня. Ви можете загорітися дуже привабливою пропозицією, але ця авантюра веде до ризику.

Взаємини. Якщо ранок буде з нотками ніжності і приємних емоцій, то до вечора ваша половинка буде схильна до депресії і плаксивості. Тому проявіть розуміння. Стежте за висловлюваннями. І проявляйте максимум уваги.

Здоров'я. Не варто сьогодні вживати алкоголь. Не вибирайте цей день для візиту до стоматолога.

Покупки. У другій половині дня вам важко буде зробити вибір при покупці одягу. Тому краще утримайтеся від шопінгу в магазинах одягу.

Вівторок, 19 липня

Сьогоднішній день дуже сприятливий для сімейних і бізнес зустрічей. Вам сьогодні авансом буде приписано багато заслуг, через що ви будете досить популярні в вашому колі і доведеться відповідати цьому рівню.

Бізнес. Сьогодні як ніколи будуть вирішуватися найкращим чином всі юридичні питання. Будуть вдало проходити переговори з іноземними колегами/партнерами.

Фінанси. Сьогодні ви можете бути на гребені фінансової удачі. Але намагайтеся все проводити в рамках своєї фінансової можливості. Є ризик в результаті отримати витрати, які будуть перевищувати доходи.

Взаємини. Не плануйте далеких поїздок. Зараз ви потрібні в родині як ніколи. Ваша довга відсутність може стати причиною непорозуміння вашої половинки і призвести до сварки.

Здоров'я. Зараз уразливі голова і обличчя. Будьте гранично уважні, щоб уникнути травми голови. Не можна проводити ніяких косметичних операцій на обличчі.

Покупи. Сьогодні будуть вдалі покупки для домашнього комфорту: дерев'яні меблі або холодильник.

Середа, 20 липня

День сьогодні буде гойдалкоподібний. Якщо в першій половині дня все буде працювати як годинник, у взаєминах буде повне розуміння, то друга половина дня буде повною протилежністю.

Бізнес. Важливо сьогодні привести справи в порядок, зайнятися плануванням, перевіркою бізнес-процесів. У другій половині дня варто утриматися від пресингу на підлеглих. Це може підірвати ваш авторитет в їхніх очах.

Фінанси. Сьогодні слід розрахуватися з боргами. Провести всі фінансові оплати згідно з операційним планом.

Взаємини. Постарайтеся в першій половині дня навести порядок в домі, так як безлад може стати причиною конфлікту і навіть розриву відносин.

Здоров'я. Виключіть сьогодні міцний чай, каву, алкоголь. Слідкуйте за навантаженням на очі. Частіше робіть перерву в роботі за монітором.

Покупки. Сьогодні буде корисно купити бізнес органайзер. Так само ви не зможете втриматися від цікавих і корисних канцелярських штучок. В якості подарунка можна подивитися бізнес-релаксатор.

Четвер, 21 липня

День буде розміреним, емоційно стійким, неспішним. Слід проявляти економію і раціональне використання своїх ресурсів. День буде заточений на матеріальне забезпечення.

Бізнес. Сьогодні бажано провести міні аудит в компанії. Перевірити раціональне використання фінансових коштів на забезпечення вашого офісу / компанії.

Фінанси. Сьогодні дуже сприятливо робити капіталовкладення. Якщо вам запропонують інвестувати гроші в розвиток кондитерського підприємства, салону моди, магазину продажу модного одягу, ви сміливо Це можете робити.

Взаємини. Не пропустіть цей день. Сьогодні як ніколи побачення будуть найромантичніші.

Здоров'я. Фізичне навантаження сьогодні матиме дуже сприятливий ефект. Але це не біг і не паркур. Це заняття в спортзалі на тренажерах, плавання. Але будьте гранично уважні до горла. Не пийте холодних напоїв.

Покупки. Успішним буде шопінг з купівлі стильного одягу. Можна також купувати елементи декору для дому та території поза домом.

П'ятниця, 22 липня

Сьогодні день контрастів. Підсвідомо ви будете бажати позбутися матеріальної залежності і знайти новий канал фінансового забезпечення. Настрій мінливий.

Бізнес. Прислухайтеся сьогодні до своєї інтуїції. Несподівано може прийти рішення щодо поліпшення фінансового зростання і нового каналу отримання стабільного доходу. На вечір не плануйте важливі бізнес-зустрічі.

Фінанси. Сьогодні можуть несподівано надійти привабливі пропозиції щодо вирішення фінансових питань від друзів. Але завжди прислухайтеся до внутрішнього голосу. Ваше чуття вас зараз не підведе.

Взаємини. Непередбачено виникнуть сімейні проблеми, які можуть накластися на робочий процес і це внесе плутанину в ваші сьогоднішні плани на день.

Здоров'я. У цей день не можна голодувати. Але варто бути акуратними в прийомі їжі. Краще вибрати на сьогодні легку дієту.

Покупки. Не варто піддаватися миттєвому імпульсу придбати вподобану річ. До вечора ви будете відчувати розчарування в цій покупці.

Субота, 23 липня

Сьогодні день почнеться з бадьорого настрою і душевного підйому. У вас сьогодні високий рівень енергетичного та емоційного ресурсу. І все буде йти за планом сьогоднішнього дня.

Бізнес. Сьогодні успішно пройдуть зустрічі і переговори з вищестоящими людьми. Вони будуть в прекрасному настрої, і ви отримаєте їх протекцію в потрібному для вас питанні.

Фінанси. Сьогодні вірогідні невеликі надходження фінансового забезпечення/допомоги з закордону. Будь-які фінансові операції будуть проходити без затримок.

Взаємини. Сім'я. Відпочинок, Природа - девіз сьогоднішнього дня. Сплануйте сьогодні відпочинок на природі. Водні прогулянки, похід в ліс, просто прогулянки в парку, катання на велосипедах принесе море позитивних емоцій і прекрасний час з сім'єю.

Здоров'я. Намагайтеся уникати задушливих приміщень. Будьте обережні. Велика ймовірність травм рук і кисті рук.

Покупки. Якщо у вас має бути бізнес-зустріч, то сьогодні найкращий день вибору одягу для цієї події. Новий одяг додасть вам солідний вигляд.

Неділя, 24 липня

День дій і прийняття швидких рішень. Ви не будете зациклюватися на деталях. Все буде вирішуватися швидко.

Бізнес. Сьогодні сприятливий день для проведення бізнес-переговорів. Секретна інформація в цей день не матиме витоку.

Фінанси. Сьогодні ваше чуття на вигідну фінансову угоду вас не підведе. Але не вкладайте більше ніж планували. Перевіряйте всі канали фінансового інвестування.

Взаємини. У сім'ї все планується швидко і взаємно. Сплануйте спільний похід в магазин за продуктами, щоб кожен вибрав що йому до смаку.

Здоров'я. Сьогодні несприятливо планувати візит до майстра манікюру, візажиста з нарощування вій, моделювання брів. Утримайтеся сьогодні від сигарет і міцної кави. Дуже добре сьогодні робити вправи для гнучкості і розтяжки м'язів рук і плечей і шийно-комірцевої зони спини.

Покупки. Тривалий похід в магазин принесе тільки втому. Але покупка парфуму і косметики подарує вам настрій не на один день.