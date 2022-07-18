Детальный гороскоп на каждый день: что ждет всех нас просто сейчас

Гороскоп на каждый день подскажет всем нам о перспективах, шансах и возможных проблемах в течение этой недели - с 18 по 24 июля.

Понедельник, 18 июля

Первая половина дня будет самой благоприятной и плодотворной в решении любых вопросов. Ближе к середине дня ваш энергетический заряд сойдет к минимуму и вас просто одолеет лень.

Бизнес. Все решения сегодня будут приниматься очень обдумано. Переговоры будут проходить легко и конструктивно. Может появиться новый бизнес-партнер.

Финансы. Не принимайте финансовых решений во второй половине дня. Вы можете загореться очень заманчивым предложением, но эта авантюра ведет к риску.

Взаимоотношения. Если утро будет с нотками нежности и приятных эмоций, то к вечеру ваша половинка будет подвержена депрессии и плаксивости. Поэтому проявите понимание. Следите за высказываниями. И проявляйте максимум внимания.

Здоровье. Не стоит сегодня употреблять алкоголь. Не выбирайте этот день для визита к стоматологу.

Покупки. Во второй половине дня вам трудно будет сделать выбор при покупке одежды. Поэтому лучше воздержитесь от шопинга в магазинах одежды.

Вторник, 19 июля

Сегодняшний день очень благоприятный для семейных и бизнес встреч. Вам сегодня авансом будет приписано много заслуг, из-за чего вы будете достаточно популярны в вашем кругу и придется соответствовать этому уровню.

Бизнес. Сегодня как никогда будут решаться наилучшим образом все юридические вопросы. Будут удачно проходить переговоры с иностранными коллегами/партнерами.

Финансы. Сегодня вы можете быть на гребне финансовой удачи. НО старайтесь все проводить в рамках своей финансовой возможности. Есть риск в итоге получить расходы, которые будут превышать доходы.

Взаимоотношения. Не планируйте дальних поездок. Сейчас вы нужны в семье как никогда. Ваше долгое отсутствие может стать причиной недопонимания вашей половинки и привести к ссоре.

Здоровье. Сейчас уязвимы голова и лицо. Будьте предельно внимательны, чтобы избежать травмы головы. Нельзя проводить никаких косметических операций на лице.

Покупки. Сегодня будут удачны покупки для домашнего комфорта: деревянная мебель или холодильник.

Среда, 20 июля

День сегодня будет качелеобразный. Если в первой половине дне все будет работать как часики, во взаимоотношениях будет полное понимание, то вторая половина дня будет полной противоположностью.

Бизнес. Важно сегодня привести дела в порядок, заняться планированием, проверкой бизнес процессов. Во второй половине дня стоит воздержаться от прессинга на подчиненных. Это может подорвать ваш авторитет в их глазах.

Финансы. Сегодня следует рассчитаться по долгам. Провести все финансовые оплаты согласно операционному плану.

Взаимоотношения. Постарайтесь в первой половине дня навести порядок в доме, так как беспорядок может стать причиной конфликта и даже разрыва отношений.

Здоровье. Исключите сегодня крепкий чай, кофе, алкоголь. Следите за нагрузкой на глаза. Чаще делайте перерыв в работе за монитором.

Покупки. Сегодня будет полезно купить бизнес органайзер. Так же вы не сможете удержаться от интересных и полезных канцелярских штучек. В качестве подарка можно посмотреть бизнес-релаксатор.

Четверг, 21 июля

День будет размеренным, эмоционально устойчивым, неспешным. Следует проявлять экономию и рациональное использование своих ресурсов. День будет заточен на материальное обеспечение.

Бизнес. Сегодня желательно провести мини аудит в компании. Проверить рациональное использование финансовых средств на обеспечение вашего офиса/компании.

Финансы. Сегодня очень благоприятно делать капиталовложения. Если вам предложат инвестировать деньги в развитие кондитерского предприятия, салона моды, магазина продажи модной одежды, вы смело это можете делать.

Взаимоотношения. Не упустите этот день. Сегодня как никогда свидания будут самые романтичные.

Здоровье. Физическая нагрузка сегодня будет иметь очень благоприятный эффект. Но это не бег и не паркур. Это занятие в спортзале на тренажерах, плаванье. Но будьте предельно внимательны к горлу. Не пейте холодных напитков.

Покупки. Успешным будет шоппинг по покупке стильной одежды. Можно также покупать элементы декора для дома и территории вне дома.

Пятница, 22 июля

Сегодня день контрастов. Подсознательно вы будете желать избавиться от материальной зависимости и найти новый канал финансового обеспечения. Настроение изменчивое.

Бизнес. Прислушайтесь сегодня к своей интуиции. Неожиданно может прийти решение по улучшению финансового роста и нового канала получения стабильного дохода. На вечер не планируйте важные бизнес-встречи.

Финансы. Сегодня могут неожиданно поступить привлекательные предложения по решению финансовых вопросов от друзей. Но всегда прислушивайтесь к внутреннему голосу. Ваше чутье вас сейчас не подведет.

Взаимоотношения. Непредвиденно возникнут семейные проблемы, которые могут наложиться на рабочий процесс и это внесет неразбериху в ваши сегодняшние планы на день.

Здоровье. В этот день нельзя голодать. Но стоит быть аккуратными в приеме пищи. Лучше выбрать на сегодня легкую диету.

Покупки. Не стоит поддаваться сиюминутному импульсу приобрести понравившуюся вещь. К вечеру вы будете испытывать разочарование в этой покупке.

Суббота, 23 июля

Сегодня день начнется с бодрого настроения и душевного подъема. У вас сегодня высокий уровень энергетического и эмоционального ресурса. И все будет идти по плану сегодняшнего дня.

Бизнес. Сегодня успешно пройдут встречи и переговоры с вышестоящими людьми. Они будут в прекрасном расположении духа, и вы получите их протекцию в нужном для вас вопросе.

Финансы. Сегодня вероятны небольшие поступления финансового обеспечения/помощи из заграницы. Любые финансовые операции будут проходить без задержек.

Взаимоотношения. Семья. Отдых, Природа - девиз сегодняшнего дня. Спланируйте сегодня отдых на природе. Водные прогулки, поход в лес, просто прогулки в парке, катание на велосипедах принесет море позитивных эмоций и прекрасное время с семьей.

Здоровье. Старайтесь избегать душных помещений. Будьте аккуратны. Велика вероятность травм рук и кисти рук.

Покупки. Если у вас предстоит бизнес-встреча, то сегодня наилучший день выбора одежды для этого события. Новая одежда придаст вам солидный вид.

Воскресенье, 24 июля

День действий и принятия быстрых решений. Вы не будете зацикливаться на деталях. Все будет решаться быстро.

Бизнес. Сегодня благоприятный день для проведения бизнес-переговоров. Секретная информация в этот день не будет иметь утечки.

Финансы. Сегодня ваше чутье на выгодную финансовую сделку вас не подведет. Но не вкладывайте больше чем планировали. Проверяйте все каналы финансового инвестирования.

Взаимоотношения. В семье все планируется быстро и взаимно. Спланируйте совместный поход в магазин за продуктами, чтобы каждый выбрал что ему по вкусу.

Здоровье. Сегодня неблагоприятно планировать визит к мастеру маникюра, визажисту по наращиванию ресниц, моделированию бровей. Воздержитесь сегодня от сигарет и крепкого кофе. Очень хорошо сегодня делать упражнения для гибкости и растяжки мышц рук и плеч и шейно-воротниковой зоны спины.

Покупки. Длительный поход в магазин принесет только усталость. Но покупка парфюма и косметики подарит вам настроение не на один день.