Що знала дружина Бабченко: журналіст розкрив деталі інсценування вбивства

Аркадій Бабченко розповів, чи знала його сім'я про спецоперацію

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко розповів подробиці інсценування свого вбивства і спецоперації СБУ. Він також повідомив кореспонденту BBC Джону Фішеру про те, чи знала його дружина про інсценування.

"Мені хотілося сказати ні, коли запропонували участь в операції. Хотілося зібрати шмотки, і зникнути десь на Північному полюсі ..." - розповів Бабченко.

Журналіст підтвердив інформацію про те, що його дружина знала про спецоперацію.

"Дружина, звичайно, знала, тому що все робилося в нашому будинку на її очах", - сказав він.

"Але я дуже прошу не втягувати її в цю справу. Я втомився боятися за себе і не хочу боятися за свою сім'ю", - підкреслив журналіст.

Раніше повідомлялося, що Бабченко розповів подробиці інсценування свого вбивства.

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