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Что знала жена Бабченко: журналист расскрыл детали инсценировки убийства

STYLERLIFE        31.05.2018 - 21:35
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Аркадий Бабченко рассказал, знала ли его семья о спецоперации

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства и спецоперации СБУ. Он также сообщил корреспонденту BBC Джону Фишеру о том, знала ли его жена об инсценировке.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки, и исчезнуть где-то на Северном полюсе…" - рассказал Бабченко.

Журналист подтвердил информацию о том, что его жена знала о проводившейся спецоперации.

"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он.

"Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства.

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Теги: Аркадий Бабченко
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