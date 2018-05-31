Что знала жена Бабченко: журналист расскрыл детали инсценировки убийства

Аркадий Бабченко рассказал, знала ли его семья о спецоперации

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства и спецоперации СБУ. Он также сообщил корреспонденту BBC Джону Фишеру о том, знала ли его жена об инсценировке.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки, и исчезнуть где-то на Северном полюсе…" - рассказал Бабченко.

Журналист подтвердил информацию о том, что его жена знала о проводившейся спецоперации.

"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах", - сказал он.

"Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что Бабченко рассказал подробности инсценировки своего убийства.

Срочная новость за 30 мая: Аркадий Бабченко живой (видео: РБК-Украина)