Знаменитий скрипаль зняв відео в підтримку напівзруйнованих замків України

Скрипаль Святослав Кондратів презентував нову композицію "Ехо" та музичне відео до неї. Його авторський проект #СвітОчимаСкрипаля відомий музичними відео, які маестро знімає в різних куточках світу на свої композиції.

Цього разу зйомки кліпу проходили в мальовничих місцях Тернопільщини. Серед головних локацій – загадковий та містичний Червоногородський замок, найвищий в Україні Джуринський водоспад та унікальні краєвиди Дністровського каньону. Саме цим відео музикант хоче привернути увагу до українських замків, які, на жаль, перебувають у напівзруйнованому стані, але є одними з найпривабливіших туристичних об’єктів нашої країни.

Святослав Кондратів (фото: прес-служба)

"Я об’їздив багато країн по всьому світу, бував на різних континентах, але цим відео хочу показати чудові мальовничі місця в Україні, їх дуже багато, і вони, на жаль, не достатньо відомі. Але повірте мені, перебуваючи там, ти отримуєш не менше натхнення і задоволення, ніж будь де в світі. Композиція, яка звучить у відео увійде до концептуально нового альбому, в підтримку якого восени ми вирушимо в черговий тур Україною. Тож готуючись до наступного концертного сезону, я вирішив поекспериментувати і ще більше наблизити скрипку до сучасних бітів та ритмів. Але основною ж, звісно, завжди залишається мелодія. Бо скрипка, як і голос, чіпляє слухача своєю лірикою", - розповідає Кондратів.

Sviatoslav Kondrativ - Echo

Користувачі оцінили нове творіння Святослава.

Музыка для души! Спасибо огромное!

Прекрасно!

Як завжди - бомбезно! Люблю і дякую!

Велике спасибі. Повернули до життя. Як ковток свіжого повітря в цю дику спеку.

Скріншот

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу “Школа" випустила першу україномовну пісню.