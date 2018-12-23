Порошенка помітили в дорогому київському ресторані: реакція мережі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Користувачі розділилися на два табори

У мережі з'явилося відео, як президент України Петро Порошенко заходить в один з елітних київських ресторанів, що викликало скандал в мережі. Відповідний пост розмістила Ярослава Коба на своїй сторінці в Facebook.

"Хоч би посоромився, під час воєнного стану. Щойно Петро Порошенко приїхав з Мариною в елітний ресторан, реально багато охорони. Думаю, години через два підуть, за традицією, в супермаркет або "пузату хату" і будуть чіплятися до людей, щоб зробити фотку", - йдеться у підписі.

Відео: Порошенко в ресторані Києва (facebook.com/Ярослава Коба)

Звернемо увагу, що це стало причиною справжньої "війни" серед користувачів мережі.

"Зрадушка", - сказав користувач Юрій Богданов.

"Іншими словами – вони не можуть собі дозволити поїсти? Дуже дивний пост", - підкреслив юзер Сергій Неклева.

"Знаєш рибні місця", - уточнила користувач Світлана Кравчук.

"А що йому, на станції метро "Лісова" шаурму є?" – поцікавився юзер Олександр Васильченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/Ярослава Коба)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президента України Петра Порошенка зворушливо привітали в Нью-Йорку з днем народження.

"Зворушливим співом "Многая літа" Українська громада Америки першою привітала Президента з днем народження", – написав Цеголко.

А також ми писали про те, що экс-мер Верони пояснив, за що Порошенко позбавили почесного звання.