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"Зрадушка": в сети скандал из-за появления президента в элитном киевском ресторане

STYLERЖизнь    23.12.2018 - 13:03
"Зрадушка": в сети скандал из-за появления президента в элитном киевском ресторане
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Пользователи разделились на два лагеря

В сети появилось видео, как президент Украины Петр Порошенко заходит в один из элитных киевских ресторанов, что вызвало скандал в сети. Соответствующий пост разместила Ярослава Коба на своей странице в Facebook.

"Хоть бы постеснялся, во время военного положения. Только что Петр Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан, реально много охраны. Думаю, часа через два пойдут, по традиции, в супермаркет или "пузату хату" и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку", - говорится в подписи.

Видео: Порошенко в ресторане Киева (facebook.com/Ярослава Коба)

Обратим внимание, что это стало причиной настоящей "войны" среди пользователей сети.

"Зрадушка", - сказал пользователь Юрий Богданов.

"Другими словами – они не могут себе позволить поесть? Очень удивительный пост", - подчеркнул юзер Сергей Неклева.

"Знаешь рыбные места", - уточнила пользователь Светлана Кравчук.

"А что ему, на станции метро "Лесная" шаурму есть?" – поинтересовался юзер Александр Васильченко.

&quot;Зрадушка&quot;: в сети скандал из-за появления президента в элитном киевском ресторане

Скриншот комментариев (facebook.com/Ярослава Коба)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президента Украины Петра Порошенко трогательно поздравили в Нью-Йорке с днем рождения.

"Трогательным пением "Многая літа" Украинская община Америки первой поздравила Президента с днем рождения", – написал Цеголко.

А также мы писали о том, что экс-мэр Вероны объяснил, за что Порошенко лишили почетного звания.

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