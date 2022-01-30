Звірячий апетит і болі: лікар розповіла, як полегшити стан при ПМС

Чи існує ПМС (передменструальний синдром)? Так. І ось, що про це відомо сучасній науці.



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ПМС - це циклічний комплекс симптомів, які з'являються у жінки за 5-10 днів до менструації.



Зазвичай ПМС супроводжується соматичними, нейропсихічними, вегетосудинними і ендокринними збоями в роботі організму. Все це позначається на настрої і загальному самопочутті жінки.



Причини ПМС досі точно не ясні. Вчені висувають кілька теорій: від гіперпролактинемії до порушення обміну кальцію. При цьому вважається, що визначальну роль відіграє не тільки рівень гормонів (зниження прогестерону), а й реакція організму на їх коливання перед менструацією.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Два гормони, що відповідають за зміну настрою під час ПМС, – естрогени і прогестерон. Вони впливають не тільки на нервову систему, але і на лімбічні структури.



Завдяки дослідженням було виявлено, що жінки з дефіцитом кальцію і магнію, низьким прогестероном частіше схильні до цього синдрому. А прийом магнію і вітаміну В6 значно полегшують симптоми.



Виявлено зв'язок між ПМС і можливістю розвитку післяпологової депресії. А ось зв'язку із застосуванням оральних контрацептивів виявлено не було. Так що КОКи тут вам не помічники.



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Як зрозуміти, що у вас ПМС? Ось найбільш часті симптоми:

здуття живота

болісні відчуття у молочних залозах

головний біль

утомлюваність

дратівливість

підвищений апетит

зниження уваги

прискорене серцебиття

запаморочення

Але у ПМС існує кілька клінічних форм, кожна з яких проявляється по-різному. Якщо ПМС погіршує перебіг якогось конкретного захворювання (мігрень, депресія і т.д.), необхідно звернутися для консультації до профільного лікаря.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як можна полегшити перебіг ПМС?