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Зверский аппетит и боли: врач рассказала, как облегчить состояние при ПМС

Автор: Ольвия Агаркова

Многие женщины в преддверии критических дней мучаются от ПМС (предменструального синдрома). Общее недомогание буквально парализует их жизнь, привнося ощутимый дискомфорт.

Врач интегративной медицины, натуропат Юлия Алешина рассказала, как проявляется ПМС и что нужно сделать для ослабления его симптомов.

Существует ли ПМС (предменструальный синдром)? Да. И вот, что об этом известно современной науке.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ПМС – это циклический комплекс симптомов, которые появляются у женщины за 5-10 дней до менструации.

Обычно ПМС сопровождается соматическими, нейропсихическими, вегетососудистыми и эндокринными сбоями в работе организма. Все это сказывается на настроении и общем самочувствии женщины.

Причины ПМС до сих пор точно не ясны. Ученые выдвигают несколько теорий: от гиперпролактинемии до нарушения обмена кальция. При этом считается, что определяющую роль играет не только уровень гормонов (снижение прогестерона), а и реакция организма на их колебание перед менструацией.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Два гормона, отвечающие за изменение настроения во время ПМС, – эстрогены и прогестерон. Они влияют не только на нервную систему, но и на лимбические структуры.

Благодаря исследованиям было обнаружено, что женщины с дефицитом кальция и магния, низким прогестероном чаще подвержены этому синдрому. А прием магния и витамина В6 значительно облегчают симптомы.

Выявлена связь между ПМС и возможностью развития послеродовой депрессии. А вот связи с применением оральных контрацептивов обнаружено не было. Так что КОКи здесь Вам не помощники.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как понять, что у вас ПМС? Вот наиболее частые симптомы:

  • вздутие живота
  • болезненность молочных желез
  • головная боль
  • утомляемость
  • раздражительность
  • повышенный аппетит
  • снижение внимания
  • учащенное сердцебиение
  • головокружение

Но у ПМС существует несколько клинических форм, каждая из которых проявляется по-разному. Если ПМС ухудшает течение какого-то конкретного заболевания (мигрень, депрессия и т.д.), необходимо обратиться для консультации к профильному врачу.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как можно облегчить течение ПМС?

  • Снижайте психоэмоциональную нагрузку
  • Скорректируйте диету, уберите или снизьте максимально быстрые углеводы
  • Максимально ликвидируйте дефицит нутриентов
  • Занимайтесь физическими упражнениями (например, йогой, дыхательными методиками)
  • Подключите физиотерапию
  • Обратитесь к психологу

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко рассказала о питании в период тренировок.

Кстати, нутрициолог Юлия Макаренкова развенчала распространенные мифы о продуктах питания.

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