Зверский аппетит и боли: врач рассказала, как облегчить состояние при ПМС

Существует ли ПМС (предменструальный синдром)? Да. И вот, что об этом известно современной науке.



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ПМС – это циклический комплекс симптомов, которые появляются у женщины за 5-10 дней до менструации.



Обычно ПМС сопровождается соматическими, нейропсихическими, вегетососудистыми и эндокринными сбоями в работе организма. Все это сказывается на настроении и общем самочувствии женщины.



Причины ПМС до сих пор точно не ясны. Ученые выдвигают несколько теорий: от гиперпролактинемии до нарушения обмена кальция. При этом считается, что определяющую роль играет не только уровень гормонов (снижение прогестерона), а и реакция организма на их колебание перед менструацией.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Два гормона, отвечающие за изменение настроения во время ПМС, – эстрогены и прогестерон. Они влияют не только на нервную систему, но и на лимбические структуры.



Благодаря исследованиям было обнаружено, что женщины с дефицитом кальция и магния, низким прогестероном чаще подвержены этому синдрому. А прием магния и витамина В6 значительно облегчают симптомы.



Выявлена связь между ПМС и возможностью развития послеродовой депрессии. А вот связи с применением оральных контрацептивов обнаружено не было. Так что КОКи здесь Вам не помощники.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как понять, что у вас ПМС? Вот наиболее частые симптомы:

вздутие живота

болезненность молочных желез

головная боль

утомляемость

раздражительность

повышенный аппетит

снижение внимания

учащенное сердцебиение

головокружение

Но у ПМС существует несколько клинических форм, каждая из которых проявляется по-разному. Если ПМС ухудшает течение какого-то конкретного заболевания (мигрень, депрессия и т.д.), необходимо обратиться для консультации к профильному врачу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как можно облегчить течение ПМС?