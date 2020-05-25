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Зірка українського хіп-хопу показав актуальний кліп: Білл Гейтс хоче вставити всім нам чіп в голову

STYLERЖиття    25.05.2020 - 12:26
Зірка українського хіп-хопу показав актуальний кліп: Білл Гейтс хоче вставити всім нам чіп в голову
Freel (фото надане музикантом)

Freel випустив новий іронічний кліп на трек "Санітайзер"

Український репер Freel випустив новий іронічний кліп "Санітайзер". Це мультфільм, в якому висміюються різні "теорії змови" - наприклад, про "чіпізацію" населення або шкоду від 5G.

Також у кліпі можна побачити літаючого мера столиці Віталія Кличка, який за сюжетом вночі обприскує Київ, спортсмена з Гідропарку, якого переслідують поліцейські, а в кінці відео з Дніпра вирине гігантський восьминіг.

"Я не вірю у "теорії змови" і дуже сумніваюсь, що Білл Гейтс хоче вставити всім нам чіп в голову. А якщо вам в месенджері надсилають інформацію про те, що сьогодні вночі гелікоптери будуть кропити місто хімікатами - це не означає, що так і буде. Хоч карантин нам всім уже дуже набрид, але це все-таки унікальний час, і мені захотілося зафіксувати його в такому іронічному відео. Під часу карантину знімати нові відео складно, тому я вирішив зробити мультфільм", - коментує Фріл.

Ілюстрації у відео намалювала Оксана Гаджій, анімацію зробив Сергій Митянський.

Freel - Санітайзер

Нагадаємо, що попередньою роботою репера став "коронавірусний" кліп, яикй можна дивитися на Styler.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України музыка
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