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Звезда украинского хип-хопа показал актуальный клип: Билл Гейтс хочет вставить всем нам чип в голову

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 12:26
Звезда украинского хип-хопа показал актуальный клип: Билл Гейтс хочет вставить всем нам чип в голову
Freel (фото предоставлено музыкантом)

Freel выпустил новый ироничный клип на трек "Санітайзер"

Украинский рэпер Freel выпустил новый ироничный клип "Санітайзер". Это мультфильм, в котором высмеиваются различные "теории заговора" - например, "чипизация" населения или вред от 5G.

Также в клипе можно увидеть летающего мэра столицы Виталия Кличко, который по сюжету ночью опрыскивает Киев, спортсмена из Гидропарка, которого преследуют полицейские, а в конце видео из Днепра вынырнет гигантский осьминог.

"Я не верю в "теории заговора" и очень сомневаюсь, что Билл Гейтс хочет вставить всем нам чип в голову. А если вам в мессенджере присылают информацию о том, что сегодня ночью вертолеты будут кропить город химикатами - это не значит, что так и будет. Хоть карантин нам всем уже очень надоел, но это все-таки уникальное время, и мне захотелось зафиксировать его в таком ироничном видео. Во время карантина снимать новые видео сложно, поэтому я решил сделать мультфильм", - комментирует Фрил.

Иллюстрации в видео нарисовала Оксана Гаджий, анимацию сделал Сергей Митянский.

Freel - Санітайзер

Напомним, что предыдущей работой рэпера стал "коронавирусный" клип, который можно смотреть на Styler.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины музыка
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