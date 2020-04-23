Зорепад Ліриди: де і коли українці зможуть насолодитися унікальним явищем

Зорепад Ліриди зазвичай можна спостерігати у квітні. Для спостереження прекрасного метеоритного дощу необхідна ясна погода. Цьогоріч пік зорепаду припав на 22 квітня, але унікальне природне явище можна спостерігати й зараз за умови хорошої погоди.

Зорепад Ліриди кожен рік спостерігається в період з 16 по 25 квітня.

Свою назву метеоритний дощ отримав завдяки сузір'ю Ліри, тому, що радіант потоку розташувався недалеко від неї. Інтенсивність падіння може становити 10-20 метеорів на годину. Для того, щоб побачити падаючі зірки найкраще, варто це робити в досвітні, ранкові години.

"Треба дивитися на Вегу, і чим ближче до ранку, тим краще. Тобто спостерігати Ліриди краще після півночі аж до ранку. Радіант буде підійматися все вище і вище і розтане в сонячних променях. Єдине, що може завадити, то це наша погода, хмари, але сподіваюся, що в цю ніч буде ясне зоряне небо. Бажаю гарних спостережень", — розповіла астроном.

Ліриди видно на небі тоді, коли Земля пролітає крізь шлейф пилу, залишений кометою Тетчера. Наша планета рухається по своїй орбіті зі швидкістю близько 30 кілометрів на секунду, а метеори, які утворюються, коли частинки кометного пилу врізаються в атмосферу і спрямовуються на поверхню, — зі швидкістю 48 кілометрів в секунду. Це означає, що метеори летять нам назустріч.

Як ми раніше писали, вченим вдалося виявити білок позаземного походження в метеориті, який зберігався в музеї протягом багатьох років.