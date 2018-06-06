Українську зірку Playboy затримали в Москві за проституцію (відео)

Модель вирішила таким чином підзаробити
Українська модель і співачка Віталія Галлямова займалася проституцією в одній з елітних московських готелів. Про це передає "РЕН ТВ".
Дівчину спіймали на "гарячому" громадські працівники, які і звернулися в правоохоронні органи. Тепер їй загрожує депортація з Росії і величезний штраф.
Фото Віталія Галлямова (life.ru)
Модель стверджує, що займатися проституцією її змусили важкі обставини. За "любов" у ліжку протягом години брюнетка бере 20 тисяч рублів (близько 8400 грн).
Фото Віталія Галлямова (life.ru)
Як передає слова Віталія lenta.ru, в російській столиці повія може заробити набагато більше, ніж в українській: три тисячі доларів проти 500 доларів в Києві.
"У минулому модель оберталася в світських колах і була одружена з заможним чоловіком. Вона з'являлася в Playboy кілька раз, два роки тому — як дівчина місяця", — нагадує видання.
Відео: Українську модель затримали в Москві за проституцію (ren.tv)
Раніше повідомлялося, що в центрі Києва поліція затримала організатора борделю. Працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми спільно з слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції провели обшук і затримання в закладі з надання сексуальних послуг.
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