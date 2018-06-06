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Украинскую звезду Playboy задержали в Москве за проституцию (видео)

STYLERLIFE        06.06.2018 - 15:27
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Модель решила таким образом подзаработать

Украинская модель и певица Виталия Галлямова занималась проституцией в одной из элитных московских гостиниц. Об этом передает РЕН ТВ.

Девушку поймали на "горячем" общественники, которые и обратились в правоохранительные органы. Теперь ей грозит депортация из России и огромный штраф.

Фото: Виталия Галлямова (life.ru)

Модель утверждает, что заниматься проституцией ее заставили тяжелые обстоятельства. За "любовь" в постели в течение часа брюнетка берет 20 тысяч рублей (около 8400 грн).

Фото: Виталия Галлямова (life.ru)

Как передает слова Виталии lenta.ru, в российской столице проститутка может заработать гораздо больше, чем в украинской: три тысячи долларов против 500 долларов в Киеве. 

"В прошлом модель вращалась в светских кругах и была замужем за состоятельным мужчиной. Она появлялась в Playboy несколько раз, два года назад — в качестве девушки месяца", — напоминает издание.

Видео: Украинскую модель задержали в Москве за проституцию (ren.tv)

Ранее сообщалось, что в центре Киева полиция задержала организатора борделя. Работники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели обыск и задержание в заведении по предоставлению сексуальных услуг.

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Теги: модель, модель Playboy, проституция
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