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Зірки Нацвідбору на Євробачення представили зухвалий і нестримний кліп

STYLERЖиття    11.10.2019 - 15:50
Зірки Нацвідбору на Євробачення представили зухвалий і нестримний кліп
Braii (фото: instagram.com/braii_band)

Braii випустили абсолютно новий трек під назвою "Weirdo"

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019 - гурт Braii - випустили новий сингл "Weirdo".

Цей трек зухвалий і нестримний, помітно відрізняється від вже відомій темної пост-панк аскези попередніх релізів. З виходом "Weirdo" Braii дають собі волю! Фронтвумен Оксана Бризгалова звучить тут одночасно сексуально і демонічно. Гітарні рифи в'ються їдким дісторшном гаражного року. В кінці таких пісень музиканти зазвичай розносять інструменти на сцені.

В підтримку нового синглу Braii випускають і відео: хаотично нарізані концертні хроніки в темно-сірих тонах.

Braii - Weirdo

Ймовірно, "Weirdo" - це вже третій сингл, який увійде в довгоочікуваний новий альбом Braii, чутки про який ходять ще з моменту виходу їх головного хіта "Maybe" в лютому поточного року.

Тим не менше, самі учасники поки не дають коментарів про майбутній реліз, зберігаючи інтригу до останнього. Відомо лише, що альбом побачить світ восени 2019-го.

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