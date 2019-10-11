Звезды Нацотбора на Евровидение представили дерзкий и безудержный клип

Braii (фото: instagram.com/braii_band)

Braii выпустили абсолютно новый трек под названием "Weirdo"

Участники Нацотбора на Евровидение 2019 - группа Braii - выпустили новый сингл "Weirdo".

Этот трек дерзкий и безудержный, заметно отличается от уже узнаваемой темной пост-панк аскезы прежних релизов. С выходом "Weirdo" Braii дают себе волю! Фронтвумен Оксана Брызгалова звучит здесь одновременно сексуально и демонически. Гитарные рифы вьются едким дисторшном гаражного рока. В конце таких песен музыканты обычно разносят инструменты на сцене.

В поддержку нового сингла Braii выпускают и видео: хаотично нарезанные концертные хроники в темно-серых тонах.

Braii - Weirdo

Вероятно, "Weirdo" - это уже третий сингл, который войдет в долгожданный новый альбом Braii, слухи о котором ходят еще с момента выхода их главного хита "Maybe" в феврале текущего года.

Тем не менее, сами участники пока не дают комментариев о грядущем релизе, до последнего сохраняя интригу. Известно лишь, что альбом увидит свет осенью 2019-го.