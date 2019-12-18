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Зірки Нацвідбору на Євробачення випустили прощальний альбом

STYLERЖиття    18.12.2019 - 21:31
Зірки Нацвідбору на Євробачення випустили прощальний альбом
Сальто Назад (фото: прес-служба групи)

Сальто Назад презентували свій останній альбом під назвою "Діти"

Група Сальто Назад, яка запам'яталася багатьом українцям після виступу в Нацвідборі на Євробачення 2018, випустила прощальний альбом.

Платівка "Діти" - це масштабний довгобуд, який включив в себе всі ті пісні, що були записані в останні п'ять років. І в цілому він був повністю готовий ще два роки тому. Тут є вже добре відомі слухачам "Не вмію", "Мати казала" і суперхіт "О, мамо!", з яким група закохала в себе всю країну в Нацвідборі.

В іншому альбом - дуже світлий, мрійливий і сповнений життєвої мудрості. Він починається програмною фразою: "Ми – діти, але тільки в душі. Ми – діти, серед живих машин" в приспіві акустичної балади "Діти". І завершується життєствердною патетикою пісні "Сонце світить всім", записаної спільно з дитячим хором Zabava.

"Цим альбомом ми завершуємо трилогію релізів Дерево – Дім – Діти. Здається, тепер ми зробили все, що було потрібно", - кажуть учасники Сальто Назад.

Сальто Назад - Діти

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