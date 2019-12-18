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Звезды Нацотбора на Евровидение выпустили прощальный альбом

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 21:31
Звезды Нацотбора на Евровидение выпустили прощальный альбом
Сальто Назад (фото: пресс-служба группы)

Сальто Назад презентовали свой последний альбом под названием "Діти"

Группа Сальто Назад, которая запомнилась многим украинцам после выступления в Нацотборе на Евровидение 2018, выпустила прощальный альбом.

Пластинка "Діти" - это масштабный долгострой, который включил в себе все те песни, что были записаны в последние пять лет. И в целом он было полностью готов еще два года назад. Здесь есть уже хорошо известные слушателям "Не вмiю", "Мати казала" и суперхит "О, мамо!" с которым группа влюбила в себя всю страну в Нацотборе.

В остальном альбом - очень светлый, мечтательный и преисполненный жизненной мудрости. Он начинается программной фразой: "Мы – дети, но только в душе. Мы – дети, среди живых машин" в припеве акустической баллады "Дiти". И завершается жизнеутверждающей патетикой песни "Сонце свiтить всiм", записанной совместно с детским хором Zabava.

"Этим альбомом мы завершаем трилогию релизов Дерево – Дом – Дети. Кажется, теперь мы сделали все, что было нужно", - говорят участники Сальто Назад.

Сальто Назад - Діти

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