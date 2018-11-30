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Зірки шоу-бізнесу підтримали в суді Барабошка і Петрова

STYLERЖиття    30.11.2018 - 19:15
Зірки шоу-бізнесу підтримали в суді Барабошка і Петрова
Колаж: РБК-Україна

Під стінами Печерського районного суду Києва були помічені Олексій Дурнєв та інші персони

На засідання суду 30 листопада по справі Олександра Варченко, в якому фігурують блогер Олександр Барабошко "Крус" і політтехнолог Володимир Петров, прийшли зірки українського шоу-бізнесу. Про це повідомляють Українські Новини.

Зокрема, суд відвідав шоумен Олексій Дурнєв та соліст гурту "O.Torvald" Женя Галич і Гарік Корогодський. Крім того, на суд прийшли представники Нацкорпуса, праворадикальної організації С14 та інші.

Зірки шоу-бізнесу підтримали в суді Барабошка і Петрова

Зірки шоу-бізнесу підтримали в суді Барабошка і Петрова

Фото: Зірки прийшли підтримати відомого блогера (ukranews.com)

Варто зазначити, що сьогодні, 30 листопада, Печерський суд Києва ухвалив обрати блогеру Олександру Барабошко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млн грн. Засідання проводилося в закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що Володимир Петров був затриманий співробітниками Головної військової прокуратури у справі про неправдивому повідомленні про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця.

Нагадаємо, що київська студентка Наталя Бурейко звинуватила заступника голови департаменту захисту економіки Нацполиции Олександра Варченко в домаганнях і погрозах.

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