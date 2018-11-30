Звезды шоу-бизнеса поддержали в суде Барабошко и Петрова

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Под стенами Печерского районного суда Киева были замечены Алексей Дурнев и другие персоны

На заседание суда 30 ноября по делу Александра Варченко, в котором фигурируют блогер Александр Барабошко "Крус" и политтехнолог Владимир Петров, пришли звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом сообщают Українські Новини.

В частности, суд посетил шоумен Алексей Дурнев, солист группы "O.Torvald" Женя Галич и Гарик Корогодский. Кроме того, на суд пришли представители Нацкорпуса, праворадикальной организации С14 и другие.

Фото: Звезды пришли поддержать известного блогера (ukranews.com)

Стоит отметить, что в пятницу, 30 ноября, Печерский суд Киева постановил избрать блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в раз мере 3 млн грн. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Владимир Петров был задержан сотрудниками Главной военной прокуратуры в деле о ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Напомним, что киевская студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах и угрозах.