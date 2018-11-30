ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Звезды шоу-бизнеса поддержали в суде Барабошко и Петрова

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 19:15
Звезды шоу-бизнеса поддержали в суде Барабошко и Петрова
Коллаж РБК-Украина

Под стенами Печерского районного суда Киева были замечены Алексей Дурнев и другие персоны

На заседание суда 30 ноября по делу Александра Варченко, в котором фигурируют блогер Александр Барабошко "Крус" и политтехнолог Владимир Петров, пришли звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом сообщают Українські Новини.

В частности, суд посетил шоумен Алексей Дурнев, солист группы "O.Torvald" Женя Галич и Гарик Корогодский. Кроме того, на суд пришли представители Нацкорпуса, праворадикальной организации С14 и другие.

Звезды шоу-бизнеса поддержали в суде Барабошко и Петрова

Звезды шоу-бизнеса поддержали в суде Барабошко и Петрова

Фото: Звезды пришли поддержать известного блогера (ukranews.com)

Стоит отметить, что в пятницу, 30 ноября, Печерский суд Киева постановил избрать блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в раз мере 3 млн грн. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Владимир Петров был задержан сотрудниками Главной военной прокуратуры в деле о ложном сообщении о преступлении, а также нарушении тайны переписки правоохранителя.

Напомним, что киевская студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в домогательствах и угрозах.

Залог для Барабошко на порядок выше залога за сепаратиста Долгова, - журналист Суд рассмотрит ходатайство об аресте Продана 3 декабря
Новости Украины Суд
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь