Зірки X-Фактора зняли новий кліп про тусовки: яскраве відео

Одні з найяскравіших контент-мейкерів та відкриття літа, автори хіта "Класні Лосіни" GannaBaby презентували свіжу диско-техно роботу, яка отримала назву "Лежебоче".

"Текст "ЛЖБЧ" - це флешбеки. Я сама кілька років тому була жорстким тусером. Перестала зависати 4 роки тому, бо в моєму житті з’явились певні амбіції щодо власної творчості. Я пам’ятаю стан, коли день за днем ти висиш вночі, спиш кілька годин на добу, ледь встаєш і йдеш на навчання, ще навіть до кінця не протверезівши. А потім знову ввечері вриваєшся у двіж. Відчуваєш, що береш від життя по максимуму! Живеш на повну! Джанк-романтика, котру споживаєш одразу, і потім нічого крім шлункових розладів не лишається. Соціальне випивання. Торгівля обличчям. Перебільшення свого "я". Фейс-контроль. Максимальний злив бабла. Життя на підсосах, зате дискотектно!" - коментує пісню вокалістка гурту Ганна Нелуп.

Над кліпом працювала команда загадкового режисера Шах Таліфта, відомого за роботами з гуртами Velikhan, Jinjer та Дашою Астаф’євою.

GannaBaby презентували кліп "Лежебоче"

Додамо, що "Лежебоче" - уже шостий кліп GannaBaby. Попри те, що гурту лише два роки, він вже встиг зарекомендувати себе на українській сцені. GannaBaby видали EP “Лише Своє”, проїхали "Останній Перший Тур", зняли кліпи "Сумую", "Коло Кола" та Mash Up, підірвали такі фестивалі, як ЗАХІД, Koktebel Jazz Festival, Файне Місто, Рок Булава, Фестиваль Дибільної музики та Гогольфест, отримали 4 "так" від журі десятого Х-фактору і стали переможцями Koza Music Battle.

Раніше ми писали, що українська співачка зняла 4 кліпи за 10 годин і всі вони - про жіночі історії.

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