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Зірки X-Фактора зняли кумедний кліп про фаната, який залишився без концертів

П'ятниця 10 липня 2020 15:35
Зірки X-Фактора зняли кумедний кліп про фаната, який залишився без концертів
Фронтвумен GannaBaby (фото: Таня Шавловська)
Автор: Styler

GannaBaby новим відео підтримали музичних фанатів, які залишилися без фестивалів

Учасники шоу Х-Фактор GannaBaby, які грають іронічний електронний інді-поп про кохання і соціальні проблеми, адресований всім українцям, оприлюднили нове відео на пісню з промовистою назвою "Класні Лосіни".

І відео, і трек покликані підняти настрій фанів, які через карантин не можуть ходити на звичні концерти і їздити на музичні фестивалі.

На "Класні Лосіни" музикантів надихнули їх шанувальники. Під час виступу групи на фестивалі "Файне Місто" один з фанів почав голосно скандувати "Класні Лосіни" (саме такі були у вокалістки групи Ганни). Не минуло й кількох хвилин, як фразу вже гукала уся юрба. Саме такі скандування можна почути й в офіційному записі пісні.

GannaBaby - Класні Лосіни

Над сценарієм кліпу працювали самі GannaBaby. Більше того - музиканти зіграли у відео відразу кілька ролей, в тому числі вокалістка Ганна закосплеїла самого Слеша з групи Guns'n'Roses. За операторським штурвалом кліпу стояв Назар Мануляк, профі, відомий по роликам для KAZKA, Shanti People, Yuko.

Раніше ми писали, що французький співак присвятив пісню Герою України, якого вбили терористи на Донбасі.

Також нещодавно гурт "Друга Ріка" представив незвичайний концерт.

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