Зірки X-Фактора випустили іронічну пісню про виживання на карантині

Пандемія вдарила по культурній сфері найбільше, залишивши артистів без заробітку - із пустими кишенями та без можливості творити далі.

GannaBaby в іронічній манері запевняють: за бажання заробити гроші на музику можна (і треба) у будь-який спосіб. Навіть продаючи оберемки квітів автомобілістам у заторах.

"Карантин та відміна майже всіх масових заходів суттєво вплинули на життя й діяльність діячів культури. Тому питання на тему "Чим ти зараз займаєшся?", "Звідки береш гроші на життя?", "Як виживаєш?" і подібні все більше й більше привертають увагу широкого загалу. Це наша іронічна відповідь усім, хто цікавився, як виживають GannaBaby", - пояснюють учасники гурту.

На відміну від кліпів "Класні лосіни" та "ЛЖБЧ", "Квіти (Не за бабки!)" - це DIY-відео в рамках плейлиста соціально-іронічних короткометражок на YouTube гурту. Знімали роботу GannaBaby, заручившись лишень власними силами та креативом. Головною і, по суті, єдиною локацією відео стала квартира фронтвумен гурту Ганни та прибудинкова територія.



До речі, у відео використані не живі, а паперові квіти. Адже GannaBaby пропагують своєю творчістю екоусвідомлені меседжі: сортувати сміття, долучатися до всеукраїнських прибирань у парках, не зривати живі квіти, а тим більше - конвалії, що занесені в Червону книгу України.