Звезды X-Фактора выпустили ироничную песню про выживание на карантине

Пандемия ударила по культурной сфере больше всего, оставив артистов без заработка - с пустыми карманами и без возможности творить дальше.

GannaBaby в ироничной манере уверяют: при желании заработать деньги на музыку можно (и нужно) любым способом. Даже продавая охапки цветов автомобилистам в пробках.

"Карантин и отмена почти всех массовых мероприятий существенно повлияли на жизни и деятельности деятелей культуры. Поэтому вопрос на тему "Чем ты сейчас занимаешься?", "Откуда берешь деньги на жизнь?", "Как выживаешь?" и подобные все больше и больше привлекают внимание широкой общественности. Это наш ироничный ответ всем, кто интересовался, как выживают GannaBaby", - объясняют участники группы.

В отличие от клипов "Класні лосіни" и "ЛЖБЧ", "Квіти (Не за бабки!)" - это DIY-видео в рамках плейлиста социально-ироничных короткометражек на YouTube группы. Работу GannaBaby снимали, заручившись только собственными силами и креативом. Главной и, по сути, единственной локацией видео стала квартира фронтвумен группы Ганны и придомовая территория.

Кстати, в клипе использованы не живые, а бумажные цветы. Ведь GannaBaby пропагандируют своим творчеством эко-осознанные месседжи: сортировать мусор, участвовать во всеукраинских уборках в парках, не срывать живые цветы, а тем более - ландыши, занесенные в Красную книгу Украины.