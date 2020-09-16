Звезды X-Фактора сняли новый клип про тусовки: яркое видео

GannaBaby презентовали новый клип (фото: пресс-служба группы)

GannaBaby презентовали новый клип на песню "Лежебоче"

Одни из самых ярких контент-мейкеров и открытие лета, авторы хита "Класні Лосіни" GannaBaby презентовали свежую диско-техно работу, которая получила название "Лежебоче".

"Текст "ЛЖБЧ" - это флэшбеки. Я сама несколько лет назад была жестким тусером. Перестала зависать 4 года назад, потому что в моей жизни появились определенные амбиции относительно собственного творчества. Я помню состояние, когда день за днем ты висишь ночью, спишь несколько часов в сутки, едва встаешь и идешь на учебу, еще даже до конца не протрезвев. А потом снова вечером врываешься в движ. Чувствуешь, что берешь от жизни максимум! Живешь на полную! Джанк-романтика, которую потребляешь сразу, и потом ничего кроме желудочных расстройств не остается. Социальное выпивание. Торговля лицом. Преувеличение своего "я". Фейс-контроль. Максимальный слив бабла. Жизнь на подсосах, зато дискотектно!" - комментирует песню вокалистка группы Анна Нелуп.

Над клипом работала команда загадочного режиссера Шах Талифта, известного по работам с группами Velikhan, Jinjer и Дашей Астафьевой.

GannaBaby презентовали клип "Лежебоче"

Добавим, что "Лежебоче" - уже шестой клип GannaBaby. Несмотря на то, что группе только 2 года, она уже успел зарекомендовать себя на украинской сцене. GannaBaby выдали EP "Лише Своє", проехали "Останній Перший Тур", сняли клипы "Сумую", Коло Кола" и Mash Up, взорвали такие фестивали, как ЗАХІД, Koktebel Jazz Festival, Файне місто, Рок Булава, Фестиваль Дибільної музики и Гогольфест, получили 4 "да" от жюри десятого Х-фактора и стали победителями Koza Music Battle.

Ранее мы писали, что украинская певица сняла 4 клипа с 10 часов и все они - про женские истории.

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