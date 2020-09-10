Новая волна украинской поп-музыки: 5 неизвестных фактов о певице Kler

Певица Kler (фото из личного архива артистки)

Kler рассказала про первый гонорар, свой новый клип и спортивных увлечениях

Вокалистка, автор и музыкант Kler‌ - одна из тех, кого называют новой волной украинской поп-музыки. Еще до начала собственной музыкальной карьеры она успела написать множество песен для других известных артистов, а сегодня штурмует уже своими хитами радиостанции. Не так давно Kler представила новую работу - мистический видеоклип "Нестримна" - аллюзию на фантастические мелодрамы с вампирской тематикой.

Певица Kler (фото из личного архива артистки)

В интервью Styler певица рассказала о своем новом клипе, процессе создании музыки, хобби и любви к танцам.

О создании музыки

Все песни мы создаем вместе с саунд продюсером Антоном Карским. Творим, воплощаем свой музыкальный мир в реальность. Бывает, песни мне даже снятся. Например припев "Suzy" мне приснился. А в случае с треком "Alala" - я вообще сначала пришла к Антону только с двумя строчками и мелодией. Иногда я приношу уже готовый куплет, припев и гармонию, иногда - придумываем все вместе. Бывает по-разному. Так же создаем и песни для других артистов.

"Нестримна"

На написание песни "Нестримна" меня вдохновил один из моих любимых подростковых фильмов. Еще во время карантина я пересмотрела "Сумерки", и на волне приятной ностальгии уже на следующий день текст пришел сам по себе. Помню, впервые увидела этот фильм, когда мне было 15 лет. И, конечно, как и многие девчонки того времени, мгновенно подсела на всю сумеречную сагу. Так что, думаю, это видео найдет отклик у всех, кто спорил когда-то о том, кто круче - команда Эдварда или Джейкоба.

Клип на песню "Нестримна"

О танцах

В детстве я была немного "деревяшкой", совсем не гибкой. Но когда смотрела клипы любимых артистов - Дженнифер Лопес, Бейонсе, Сиары - очень хотела двигаться как они! Закрывалась в комнате, ставила зеркало и пыталась повторить движения артисток. Ещё очень любила фильм "Шаг вперед". И даже выступала с танцем на школьном конкурсе с финальной сценой из этого фильма. Так что, можно сказать, благодаря фильмам про танцы, клипам и тренировкам я научилась быть немного пластичнее.

О спортивных увлечениях

У меня есть хобби: бокс, благодаря ему я тренирую выносливость, избавляюсь от негативной энергии, получаю мотивацию и новый заряд. И сапборд - и хотя здесь также работает все тело, я успеваю релаксировать и даже в каком-то смысле медитировать. Действительно, работа над контентом и песнями, подготовка к съемкам и сами съёмки занимают много времени. Но отдыхать - не менее важно, так что я всегда стараюсь находить момент для хобби.

Певица Kler (фото из личного архива артистки)

Первый "гонорар"

Первую мелодию я сочинила в полтора года. Родители попросили спеть, за что пообещали угостить конфетой. Я, конечно же, сходу начала что-то напевать. Такая вот первая сочиненная мелодия за гонорар.

Певица Kler (фото из личного архива артистки)

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