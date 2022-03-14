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Черепаху ударною хвилею викинуло з квартири під час обстрілу будинку на Оболоні (фото)

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 19:00
Черепаху ударною хвилею викинуло з квартири під час обстрілу будинку на Оболоні (фото) Наслідки обстрілу будинку на Оболоні 14 березня (фото: facebook.com/dima.replianchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

14 березня росіяни обстріляли житловий багатоповерховий будинок на Оболоні у Києві. В результаті атаки одна людина загинула і велика кількість мешканців столиці отримали травми.

Зауважимо, що від дій окупантів страждають не лише люди, а й тварини. Зокрема, сьогодні ударною хвилею з вікна однієї з квартир на вулицю викинуло черепаху.

Її врятував журналіст Слідство.Інфо Дмитро Реплянчук, про що написав у своєму Facebook.

"Врятував черепаху. Вилетіла з вікна квартири під час обстрілів будинку на Оболоні. Черепаха, схоже, пролетіла кількадесят метрів і впала за парканом футбольного стадіону", - написав він.

Тварина жива, але поранила лапку.

"Так і лежала собі на траві, дивлячись на зруйновану домівку і сподіваючись побачити господарів", - додав Дмитро.

Журналіст передав черепаху медикам Червоного хреста і звернувся до підписників: якщо у вас є знайомі з цього будинку, попитайте в них - може, знайдеться господар, який її зараз шукає.

Черепаху ударною хвилею викинуло з квартири під час обстрілу будинку на Оболоні (фото)

Черепаху ударною хвилею викинуло з квартири під час обстрілу будинку на Оболоні (фото)

Черепаху викинуло з вікна багатоповерхівки ударною хвилею (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

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