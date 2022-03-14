Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

14 марта россияне обстреляли жилой многоэтажный дом на Оболони в Киеве. В результате атаки один человек погиб и большое количество жителей столицы получили травмы. Заметим, что от действий оккупантов страдают не только люди, но и животные. В частности, сегодня ударной волной из окна одной из квартир на улицу выбросило черепаху.

Ее спас журналист. Слідство.Інфо Дмитрий Реплянчук, о чем написал в своем Facebook.

"Спас черепаху. Вылетела из окна квартиры во время обстрелов дома на Оболони. Черепаха, похоже, пролетела несколько десятков метров и упала за забором футбольного стадиона", - написал он. Животное живое, но поранила лапку. "Так и лежала себе на траве, глядя на разрушенный дом и надеясь увидеть хозяев", - добавил Дмитрий. Журналист передал черепаху медикам Красного креста и обратился к подписчикам: если у вас есть знакомые из этого дома, поспрашивайте у них - может, найдется хозяин, который ее сейчас ищет. Черепаху выбросило из окна многоэтажки ударной волной (фото: facebook.com/dima.replianchuk)