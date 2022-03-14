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Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 19:00
Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото) Последствия обстрела дома на Оболони 14 марта (фото: facebook.com/dima.replianchuk)
Автор: Дмитрий Войналович

14 марта россияне обстреляли жилой многоэтажный дом на Оболони в Киеве. В результате атаки один человек погиб и большое количество жителей столицы получили травмы.

Заметим, что от действий оккупантов страдают не только люди, но и животные. В частности, сегодня ударной волной из окна одной из квартир на улицу выбросило черепаху.

Ее спас журналист. Слідство.Інфо Дмитрий Реплянчук, о чем написал в своем Facebook.

"Спас черепаху. Вылетела из окна квартиры во время обстрелов дома на Оболони. Черепаха, похоже, пролетела несколько десятков метров и упала за забором футбольного стадиона", - написал он.

Животное живое, но поранила лапку.

"Так и лежала себе на траве, глядя на разрушенный дом и надеясь увидеть хозяев", - добавил Дмитрий.

Журналист передал черепаху медикам Красного креста и обратился к подписчикам: если у вас есть знакомые из этого дома, поспрашивайте у них - может, найдется хозяин, который ее сейчас ищет.

Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

Черепаху ударной волной выбросило из квартиры во время обстрела дома на Оболони (фото)

Черепаху выбросило из окна многоэтажки ударной волной (фото: facebook.com/dima.replianchuk)

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