"Це наш бойовий товариш": як Роксі рятує життя українським морпіхам (відео)

Роксі попереджає бійців, коли починається обстріл

Ротвейлер Роксі рятує життя українських морських піхотинців на Донбасі. Про це йдеться в сюжеті "Військового телебачення України".

Наголошується, що собака допомагає українським військовим захищати позиції в селі Лебединське Волноваського району.

"Роксі - помічниця морпіхів - справжній заряд позитиву та гарного настрою", - йдеться в анотації до відео.

Відео з YouTube/Військове телебачення України

Роксі реагує на обстріл і особливо уважно відстежує проросійських снайперів.

"Це наш бойовий товариш. У минулому році її поранило осколками АГС-17. Але вижила, нормально, бігає. Не боїться. Попереджає нас, коли починається обстріл. Розумна собака", - сказав військовослужбовець Олександр.

Відео з YouTube/Військове телебачення України

А не так давно під час чергового обстрілу противником Роксі врятувала життя морпіха. Все сталося миттєво. Ворожий снайпер під прикриттям кулеметника почав вести вогонь у бік позиції ВСУ, в цей час боєць пересувався з сусідньої позиції на свою. Під щільним вогнем противника, який вівся з декількох напрямків, Роксі просто звалила нашого бійця у найближчу траншею, а через секунду після цього над траншеєю просвистіли кулі.

Роксі і морпіхи (фото: facebook.com/36obrmp)

Нерідко в зоні проведення АТО на Донбасі з українськими військовими на бойові завдання ходять пухнасті бійці. Дійсно, майже у кожного нашого захисника є чотирилапий талісман.

Styler пропонує вам подивитися на милих вусатих героїв, які морально, а іноді і буквально допомагають українським бійцям боротися з проросійським агресором на сході нашої країни.