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"Это наш товарищ боевой": как Рокси спасает жизни украинским морпехам (видео)

STYLERЖивотные        22.03.2018 - 17:15
Рокси (фото: facebook.com/36obrmp)
Рокси (фото: facebook.com/36obrmp)

Рокси предупреждает бойцов, когда начинается обстрел

Ротвейлер Рокси спасает жизни украинским морпехам на Донбассе. Об этом говорится в сюжете "Военного телевидения Украины".

Отмечается, что собака помогает украинским военным защищать позиции в селе Лебединское Волновахского района. 

"Рокси - помощница морпехов - настоящий заряд позитива и хорошего настроения", - говорится в аннотации к видео.

Видео с YouTube/Військове телебачення України

Рокси реагирует на обстрелы и особенно внимательно отслеживает пророссийских снайперов.

"Это наш товарищ боевой. В прошлом году ее ранило осколками АГС-17. Но выжила, нормально, бегает. Не боится. Предупреждает нас, когда начинается обстрел. Умная собака", - сказал военнослужащий Александр.

Видео с YouTube/Військове телебачення України

А не так давно во время очередного обстрела противником Рокси спасла жизнь морпеха. Все произошло мгновенно. Вражеский снайпер под прикрытием пулеметчика начал вести огонь в сторону позиции ВСУ, в это время боец передвигался с соседней позиции на свою. Под плотным огнем противника, который велся с нескольких направлений, Рокси просто свалила нашего бойца в ближайшими траншею, а через секунду после этого над траншеей просвистели пули.

Рокси и морпехи (фото: facebook.com/36obrmp)

Нередко в зоне проведения АТО на Донбассе с украинскими военными на боевые задания ходят пушистые бойцы. Действительно, почти у каждого нашего защитника есть четверолапый талисман.

Styler предлагает вам посмотреть на милых усатых героев, которые морально, а иногда и буквально помогают украинским бойцам бороться с пророссийским агрессором на востоке нашей страны.

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Теги: боец АТО, собака
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