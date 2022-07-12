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У Києві двірник із мітлою побив безхатьків, які ображали дворових собак (відео)

Колаж РБК-Україна: двірник у Києві провчив компанію, яка ображала собак у дворі
Автор: Володимир Костирін

У Києві в одному з двориків відбулися "розбірки" між місцевими жителями та двірником з одного боку, та їх опонентами, групою громадян без певного місця проживання - двох чоловіків та жінку. Причиною конфлікту стало те, що останні кривдили дворових собак.

Відповідне відео опубліковано на Telegram-каналі "Київський двіж".

На кадрах видно, що двірник, озброївшись мітлою, гамселить одного з безхатьків, а два собаки поруч бігають довкола поваленого живодера та гавкають.

Молодий чоловік разом з дівчиною в цей час наполегливо закликають знайомих безпритульного якнайшвидше покинути їхній дворик, але ті не поспішають ретируватися.

Щоб скоріше переконати знайомих ворога собак все ж таки піти, до суперечки приєднався двірник зі своєю мітлою, і став завдавати ударів обом - і чоловікові, і жінці.

Бійка відбувалася біля паркування поряд зі смітником у дворі житлових будинків. На якій вулиці був "махач" - не уточнюється. Також на кадрах не видно, що безхатченки справді били собак, але показано лише реакцію на інцидент двірника та місцевих мешканців.

Відео: у Києві двірник провчив компанію без певного місця проживання, яка ображала дворових собак

Раніше повідомлялося, що на Буковині 18-річний хлопець убив павича заради забави, і тепер живодеру загрожує 8 років в'язниці.

Також ми писали нещодавно, що український солдат рятує бездомних тварин і вже став зіркою у західних ЗМІ.

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Київ