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Дівчинку побили: в Києві псевдоволонтери придумали новий спосіб "розводу"

STYLERТварини    29.03.2019 - 16:22
Дівчинку побили: в Києві псевдоволонтери придумали новий спосіб "розводу"
Колаж: РБК-Україна

Шахраї в Києві вигадують нові схеми "розвода"

Шахрайство в Києві набирає нових обертів. На Відрадному жінка ходить по квартирах і збирає гроші на допомогу маленькій дівчинці, яка нібито стала жертвою буллінга в школі. За її словами, дівчинку сильно побили, і вона перебуває у важкому стані в лікарні. Про це повідомляє Анастасія Яблонська у Facebook-групі "Мій Відрадний".

За словами Анастасії, вчора, 28 березня, о 21:40 до неї в квартиру постукала жінка, яка розповіла жахливу історію про маленьку учениці 1-го класу школи №13.

Жінка просила грошей у людей, оскільки дівчинка зазнала цькування у школі, і її побила група п'ятикласниць тієї ж школи, а знущання записали на відео.

Дівчинка нібито госпіталізована в Охматдит і крім мами, яка ледве зводить кінці з кінцями у дівчинки нікого немає, а лікування коштує дорого, ось вона і збирає "з миру по нитці", щоб врятувати бідну дитину.

Анастасія запідозрила недобре після того, як попросила жінку показати свої документи, але вона заявила, що немає з собою паспорта.

"Але тут же запропонувала, якщо я сумніваюся в правдивості її слів прямо зараз поїхати в школу (нагадую, що справу було без малого десять вечора, і вона розуміла, що ймовірність того, що хтось з нею кудись поїде практично нульова)", - розповіла Анастасія.

Дівчинку побили: в Києві псевдоволонтери придумали новий спосіб &quot;розводу&quot;

Фото: facebook.com/groups/Vidradny

Вона почала наводити жінці навідні запитання, щоб уточнити всі деталі, але жінка почала нервувати, плутатися в словах і давати невиразні відповіді, заводячи розмову від питань до співчуття до бідної дівчинці.

Анастасія сказала, що дасть грошей на допомогу, але для перестраховки їй потрібно сфотографувати її. І вона підійшла до жінки впритул і зробила фото. Від яскравою і несподіваного спалаху фотокамери жінка злякалася і в мить втекла.

"Так, що будьте пильні! У нас на Відрадному знову орудують шахраї", - підсумувала Анастасія.

В коментарях до посту кілька користувачів мережі впізнали цю жінку, і розповіли, що вона приходила до них просила грошей на допомогу дівчинці.

"І до нас приходили восени з такою ж історією, тільки у 22 школі. Ми відразу ж подзвонили в школу, ну і зрозуміло, що весь абсурд був розкритий", - прокоментувала Ліна Головач.

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