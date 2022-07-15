Кияни можуть взяти під опіку песика або кота: як це зробити

Взяти собаку або кота з притулку в Києві може кожен бажаючий. Зробити це можна у тимчасовому притулку для тварин на ВДНГ, де у неділю пройде так званий день відкритих дверей.

Детальніше про цей захід читайте у матеріалі Styler.

Як відомо, на ВДНГ вже тривалий час функціонує тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр". Тут кожен охочий може взяти під опіку котика чи песика. Все це безкоштовно.

З часу відкриття центру вже десятки турботливих людей відшукали тут своїх чотирилапих друзів.

Багато киян уже приютили чотирилапих друзів (фото: instagram.com/shelter.vdng)

І ось 17 липня така нагода випаде у ще більшої кількості киян та гостей міста.

Цього дня з 11:00 до 16:00 відвідувачі 16-го павільйону ВДНГ, що на вулиці Академіка Глушкова, 1, зможуть погуляти з собаками на території притулку й забрати тварину додому.

Крім того, під час події пройде благодійний ярмарок і вікторина з призами, а також працюватиме дитяча зона.

Якщо ви шукаєте контактну домашню собачку, дружелюбного та активного пса чи муркотливу кицю - тоді обов'язково приходьте до тимчасового притулку на ВДНГ!

Ці милі котики і песики чекають на вас (фото: instagram.com/shelter.vdng)